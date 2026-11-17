jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus dugaan perzinahan yang menyangkut Kasat Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA (47) dengan kepala desa di Kabupaten Lamongan AE, naik ke tahan penyidikan.

Penyidik Polres Batu telah menyelesaikan proses penyelidikan awal dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan, yakni salah satu hotel di Kota Batu.

"Proses sudah masuk tahap penyidikan," kata Ps Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda, Selasa (17/11).

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Huda mengatakan telah mengirimkan surat kepada AE agar datang ke kantor untuk dimintai keterangan. Namun, terlapor perempuan itu masih belum memenuhi panggilannya.

"Untuk terlapor kades panggilan pertama belum datang," ujarnya.

Meski demikian, penyidik Polres Batu masih melanjutkan proses hukum perkara. Agar kasus dugaan perzinahan yang dilakukan oknum polisi dan kades itu segera menemui titik terang.

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Huda menyebut telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan peristiwa itu. Mulai dari saksi dari pihak penginapan serta ahli untuk memperkuat konstruksi hukumnya.



"Saksi yang sudah diperiksa dari hotel dua orang dan satu saksi ahli," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, oknum aparat kepolisian di Surabaya digerebek ketika berada di salah satu hotel Kota Batu, setelah diduga berselingkuh dengan wanita berinisial AE asal Lamongan.