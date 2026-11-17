jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja dan ekstasi dengan modus transaksi sistem ranjau. Seorang pemuda berinisial ZA (24), warga Kecamatan Pakal, Surabaya, diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut.

ZA diduga berperan sebagai kurir sekaligus perantara yang bertugas mengambil, membagi, dan mengedarkan narkotika tanpa bertemu langsung dengan pembeli.

Penangkapan dilakukan Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada Rabu (11/11). Petugas bergerak di dua lokasi, yakni sebuah rumah di kawasan Sidorejo, Kelurahan Pakal, serta kamar kos di kawasan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 220,020 gram, sisa pil ekstasi, uang tunai Rp2,7 juta, serta satu unit telepon genggam.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan ZA diduga menjalankan aktivitas tersebut atas perintah seseorang berinisial KBR yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas itu bermula pada Jumat (30/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, ZA diperintahkan mengambil ganja seberat 500 gram melalui sistem ranjau di depan sebuah kampus di kawasan Jalan Babat Jerawat, Surabaya.

"Saat itu, ZA diperintahkan KBR mengambil narkotika jenis ganja seberat 500 gram melalui sistem ranjau di depan sebuah kampus di kawasan Jalan Babat Jerawat, Surabaya," jelas Dodi, Selasa (17/11).

Sebagai imbalan, ZA dijanjikan komisi sebesar Rp1 juta. Setelah mengambil barang tersebut, tersangka membawanya ke kamar kos untuk dibagi menjadi 10 paket dengan berat masing-masing sekitar 50 gram.