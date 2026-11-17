jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024. Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp10 miliar.

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama PD Taman Satwa KBS dilimpahkan dari penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, Senin (16/11).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto mengatakan pelimpahan tahap dua dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

"Pelimpahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil," kata Yogi dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).

Dalam proses tersebut, jaksa menerima sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Di antaranya delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, telepon seluler, uang tunai, serta tanah dan bangunan.

CA diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS selama periode 2016–2024. Dia diduga menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sekitar Rp10 miliar.

Berdasarkan hasil penyidikan, CA diduga memerintahkan Kepala Departemen Akuntansi dan Keuangan berinisial S untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.

Pengeluaran tersebut diduga disertai pembuatan dokumen administrasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan operasional KBS. Beberapa pos pengeluaran yang dicantumkan antara lain pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pengadaan sarana dan prasarana.