jatim.jpnn.com, JEMBER - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp41,48 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan ketiga tersangka masing-masing berinisial A, JAC, dan HP.

A diketahui menjabat Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC merupakan sekretaris kelompok masyarakat tersebut, sedangkan HP adalah Pgs BNI Kalisat.

"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tertanggal 16 November 2026 dan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari hingga 5 Desember 2026," kata Punia, Selasa (17/11).

Penetapan tersebut merupakan pengembangan penyidikan setelah sebelumnya kejaksaan menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026.

Dalam penyidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan penyaluran KUR dengan menggunakan identitas warga yang bukan petani atau peternak serta tidak memiliki usaha produktif.

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Identitas warga berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta nikah dikumpulkan dengan dalih untuk mengurus bantuan sosial.

Melalui Pokmas Titipan Barokah, tercatat sebanyak 63 debitur mengajukan kredit dengan plafon masing-masing Rp45 juta.