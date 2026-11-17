jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim berinisial NK sebagai tersangka baru kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Dalam perkara tersebut, NK diduga menerima uang hingga Rp687,5 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan NK merupakan tersangka kelima dalam kasus dugaan pungli dengan total uang mencapai Rp1,23 miliar.

"NK menjadi tersangka kelima dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik menetapkan AM, OS, H, dan ED sebagai tersangka, masing-masing terkait jabatan di lingkungan Dinas ESDM Jatim," kata Punia, Senin (16/11).

Penetapan NK sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026.

NK diketahui menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga 31 Agustus 2024. Saat ini, dia menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim.

Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga memerintahkan OS dan ED untuk meminta uang kepada pemohon izin. Praktik tersebut diduga berlangsung pada dua sektor, yakni pertambangan serta geologi dan air tanah.

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Pada sektor pertambangan, pungutan ilegal diduga dilakukan terhadap tujuh pemohon izin dengan nilai total Rp1,105 miliar. Sementara itu, pada bidang geologi dan air tanah, dugaan pungli melibatkan 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan nilai Rp133,5 juta.

Dari keseluruhan uang tersebut, NK diduga menerima Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta berasal dari sektor pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.