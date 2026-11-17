jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kasus dugaan pencurian solar panel di stasiun pemantauan aktivitas Gunung Bromo dilaporkan ke polisi. Peralatan tersebut merupakan salah satu fasilitas penting untuk mendukung pemantauan aktivitas kegempaan gunung api.

Ketua Pos Pantau Pengamatan Gunung Bromo Wahyu Adrian Kusuma mengatakan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukapura. Laporan itu kemudian diteruskan ke Polres Probolinggo.

"Kami sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukapura yang diteruskan ke Polres Probolinggo," kata Wahyu saat dihubungi melalui telepon, Senin (16/11).

Dia menjelaskan, hilangnya satu unit panel surya diketahui saat petugas melakukan pemeliharaan rutin peralatan pemantauan aktivitas gunung api pada Sabtu (14/11).

Solar panel tersebut berada di stasiun pemantauan kawasan Kaldera Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Wahyu menyayangkan aksi pencurian tersebut karena panel surya itu berfungsi memasok energi listrik untuk mengoperasikan alat seismik yang merekam aktivitas kegempaan Gunung Bromo.

"Kami sangat menyayangkan pencurian peralatan pemantauan Gunung Bromo karena alat tersebut karena solar panel tersebut berfungsi menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi sumber listrik bagi alat seismik yang digunakan untuk merekam aktivitas kegempaan Gunung Bromo," ujarnya.

Dia menyebut, dari total empat unit solar panel yang terpasang, satu di antaranya dilaporkan hilang. Meski begitu, kehilangan tersebut belum berdampak signifikan terhadap keseluruhan sistem pemantauan.