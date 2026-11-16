Catut Nama Kapolresta Sidoarjo, Residivis Tipu Anggota Polisi Rp250 Juta

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polresta Sidoarjo mengungkap kasus penipuan senilai Rp250 juta dengan modus mencatut nama Kapolresta Sidoarjo yang baru. Tiga orang tersangka diamankan, salah satunya merupakan residivis yang kembali menjalankan aksi penipuan dengan menyasar anggota kepolisian.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra mengatakan ketiga tersangka masing-masing berinisial AL, ADK, dan ABD. AL berperan sebagai pelaku utama yang menyamar menggunakan identitas Kapolresta Sidoarjo, sedangkan ADK dan ABD diduga membantu mengambil uang hasil kejahatan.

"Pelaku mengaku sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru atau saya sendiri, dan meminta korban yang merupakan anggota Polresta Sidoarjo untuk mentransfer uang dengan alasan untuk diserahkan kepada Kepala Polda Jawa Timur," kata Bobby, Senin (16/11).

Menurut Bobby, aksi penipuan tersebut dilakukan AL dengan memanfaatkan momentum pergantian pimpinan di Polresta Sidoarjo. Sebelum menjalankan aksinya, tersangka menyiapkan rekening bank, dua unit telepon seluler, serta nomor telepon yang dibeli secara daring untuk mendukung penyamarannya.

AL kemudian menghubungi korban berinisial SR, 40, yang merupakan anggota kepolisian, melalui pesan WhatsApp pada 14 Oktober 2026.

Dalam komunikasi tersebut, tersangka menggunakan foto profil palsu dan mengaku sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru. Korban diminta mengirimkan uang Rp250 juta dengan alasan akan diserahkan kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

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Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap ke rekening Bank Muamalat atas nama IT. Transfer dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing Rp100 juta, Rp80 juta, dan Rp70 juta.

"Pelaku mengaku sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru atau saya sendiri, dan meminta korban yang merupakan anggota Polresta Sidoarjo untuk mentransfer uang dengan alasan untuk diserahkan kepada Kepala Polda Jawa Timur," ujar Bobby.