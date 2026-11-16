Polresta Sidoarjo Bongkar Pengoplosan Elpiji Subsidi, 2 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polresta Sidoarjo mengungkap praktik penyalahgunaan elpiji bersubsidi dengan modus memindahkan isi tabung gas tiga kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram. Dua orang tersangka ditangkap saat menjalankan aktivitas pengoplosan di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra mengatakan kedua tersangka masing-masing berinisial FR selaku pemilik usaha sekaligus penanggung jawab kegiatan dan MB yang bertugas memindahkan isi gas.

"Tersangka yakni dua orang laki-laki, yakni FR dan MB selaku pemilik usaha dan pekerja, diamankan saat sedang melakukan penyuntikan gas," kata Bobby saat ungkap kasus di Sidoarjo, Senin (16/11).

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas pengoplosan elpiji subsidi di sebuah rumah di Desa Kalidawir pada Sabtu (31/10) dini hari.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim operasional Unit IV Reserse Mobil (Resmob) Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dicurigai menjadi tempat pengoplosan.

Petugas kemudian mengamankan FR dan MB ketika keduanya sedang melakukan pemindahan isi LPG bersubsidi.

Bobby menjelaskan, para pelaku menggunakan peralatan berupa pen besi dan jarum pen untuk memindahkan gas dari tabung elpiji tiga kilogram ke tabung 12 kilogram yang sebelumnya kosong.

Untuk mengisi satu tabung elpiji 12 kilogram, pelaku membutuhkan sekitar tiga hingga empat tabung LPG tiga kilogram bersubsidi.