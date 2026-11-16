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JPNN.com Jatim Kriminal Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Dipatsus Polda Jatim Buntut Dugaan Perselingkuhan

Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Dipatsus Polda Jatim Buntut Dugaan Perselingkuhan

Senin, 16 November 2026 – 12:07 WIB
Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Dipatsus Polda Jatim Buntut Dugaan Perselingkuhan - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast. Foto: Humas Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Polri berinisial IGA (47) yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya, kini ditempatkan di tempat khusus (patsus) Polda Jawa Timur.

Penempatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Kasus ini mencuat setelah IGA diduga tepergok bersama seorang perempuan berinisial AE di sebuah kamar hotel di Kota Batu.

AE diketahui merupakan Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

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Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan penempatan anggota tersebut di patsus. Hal itu disampaikan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Bidpropam Polda Jatim.

"Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Bidpropam Polda Jawa Timur, benar saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," ujar Jules saat dikonfirmasi, Senin (16/11).

Jules menjelaskan, bentuk sanksi terhadap IGA belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

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"Kami belum dapat menyampaikan bentuk sanksi sebelum adanya keputusan resmi," ucapnya.

Terkait informasi dugaan pengusiran istri sah dan anak oleh IGA di tengah persoalan tersebut, Jules mengatakan kebenarannya masih perlu dipastikan.

Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar IGA ditempatkan di patsus Polda Jatim setelah dugaan perselingkuhan dengan seorang kepala desa di Kota Batu
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TAGS   polisi selingkuh kanit reskrim polsek gunung anyar kades lamongan Polda Jatim sanksi patsus polisi digerebek selingkuh

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