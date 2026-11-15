Residivis Curanmor dan Rekannya Jadi Tersangka Pencurian yang Tewaskan Bocah di Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menangkap dua tersangka pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia di rumahnya di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Kedua tersangka masing-masing berinisial FYS (20) warga Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir, dan MY (21) warga Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan. Korban meninggal dunia akibat asfiksia atau kekurangan oksigen setelah dibekap oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan ibu korban berinisial S melalui perangkat desa pada Kamis (12/11) sekitar pukul 15.30 WIB.

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"Kami menerima laporan pada Kamis (12/11) pukul 15.30 WIB melalui perangkat desa dari S, ibu korban dan terungkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan satu anak meninggal dunia, yakni FYS dan MY dan sudah kami tangkap," kata Hafiz, Sabtu (14/11).

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menangkap kedua tersangka pada Jumat (13/11) sekitar pukul 12.30 WIB. Penangkapan dilakukan di kediaman masing-masing dengan melibatkan Satreskrim Polres Malang bersama Polsek Wagir dan Polsek Tajinan.

Hafiz menjelaskan, tersangka FYS merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dia baru keluar dari penjara pada Oktober 2026.

FYS diketahui telah mengenal ayah korban sekitar satu bulan karena menjadi rekan kerja. Hubungan tersebut kemudian dimanfaatkan tersangka untuk mengamati kondisi rumah dan kebiasaan keluarga korban.

Saat ayah korban membeli mobil, FYS sempat diminta mengajarinya mengemudi. Dari situ, tersangka mengetahui rutinitas keluarga, kondisi rumah, hingga lokasi penyimpanan kunci pintu dan barang berharga.