Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penipuan Dana Pilkada Rp1,6 Miliar yang Seret Santoso

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Polres Tulungagung menghentikan penyidikan kasus dugaan penipuan terkait sengketa pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang menyeret mantan calon Bupati Tulungagung Santoso.

Penghentian penyidikan dilakukan setelah penyidik meminta keterangan sejumlah ahli dan menggelar perkara khusus di Polda Jawa Timur.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung Ajun Komisaris Polisi Andi Wiranata Tamba mengatakan, gelar perkara khusus tersebut bertujuan menguji apakah dugaan penipuan dalam sengketa pendanaan Pilkada 2024 memenuhi unsur tindak pidana.

"Kami sudah meminta keterangan para ahli dan melakukan gelar perkara khusus di Polda Jatim dalam penanganan kasus ini," kata Andi, Sabtu (14/11).

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan persoalan tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Karena itu, Satreskrim Polres Tulungagung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penghentian perkara tersebut.

"Hasilnya tidak masuk ranah pidana sehingga kami keluarkan SP3 dan kami sudah koordinasi dengan kejaksaan terkait kepastian penghentian perkara ini," ujarnya.

Andi menambahkan, SP3 diterbitkan pada Oktober 2026. Dengan demikian, proses penyidikan kasus tersebut telah resmi dihentikan sejak bulan itu.