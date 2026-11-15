Overstay 54 Hari, Dua WNA Malaysia Dideportasi Imigrasi Blitar

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial NA dan RAZ. Keduanya terbukti melanggar aturan keimigrasian karena tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 54 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan kedua WNA tersebut diketahui tinggal di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, untuk keperluan kunjungan keluarga.

"Selama berada di Indonesia, keduanya menggunakan visa kunjungan wisata dan telah melaporkan keberadaannya kepada pihak imigrasi," kata Aditya, Sabtu (14/11).

Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Blitar menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sekaligus penangkalan terhadap keduanya.

Aditya menegaskan penindakan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan menegakkan aturan keimigrasian.

"Deportasi bukan sekadar tindakan memulangkan orang asing dari suatu negara. Deportasi adalah pernyataan tegas bahwa kedaulatan negara tidak dapat ditawar, hukum tidak boleh diabaikan, dan setiap orang yang berada di wilayah suatu negara wajib tunduk pada aturan yang berlaku," kata dia.

Dia menjelaskan tindakan tersebut mengacu pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 undang-undang tersebut.

Aditya mengingatkan seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia agar memperhatikan masa berlaku izin tinggal dan mematuhi ketentuan keimigrasian. Setiap pelanggaran dapat dikenai tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.