Polres Situbondo Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi Pertalite

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Reskrim Polres Situbondo menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi mengamankan dua kendaraan yang diduga digunakan untuk membeli Pertalite secara berulang di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Situbondo.

Kedua kendaraan itu berupa mobil sedan bernomor polisi P 1741 EI dan Daihatsu Xenia bernomor polisi N 1449 FD.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan, penyidik menemukan adanya modifikasi pada tangki bahan bakar mobil sedan tersebut.

"Dalam proses penyidikan diketahui tangki mobil sedan dimodifikasi dari biasanya berkapasitas 40-50 liter menjadi sekitar 150 liter," kata Selimat, Kamis (12/11).

Sementara itu, mobil Xenia diduga digunakan untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar dengan memanfaatkan jeriken.

Menurut Selimat, kendaraan tersebut setiap kali melakukan pembelian Pertalite mengangkut 10 jeriken dengan kapasitas masing-masing 35 liter. Dengan demikian, sekali transaksi pembelian mencapai sekitar 350 liter.

"Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut. Mereka di antaranya operator SPBU dan petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag)," jelasnya.