Anak 10 Tahun Tewas dalam Dugaan Pencurian di Malang, Polisi Buru Pelaku

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menyelidiki dugaan pencurian disertai kekerasan di sebuah rumah di Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia pada Kamis.

Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan tim identifikasi (Inafis) bersama personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi.

"Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP. Saat ini, kami masih terus melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku," kata Budiono.

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Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 15.00 WIB. Korban pertama kali ditemukan oleh ibunya, Sugianti, yang baru pulang bekerja.

Setibanya di rumah, Sugianti mendapati anaknya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kedua tangan dan kaki korban juga ditemukan dalam keadaan terikat.

Korban kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawa anak tersebut tidak berhasil diselamatkan.

Dalam proses penyelidikan, polisi turut memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri keberadaan pelaku sekaligus mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi.

Dari pemeriksaan awal, aparat menemukan sejumlah barang di dalam rumah serta mendapati satu unit mobil dilaporkan hilang.