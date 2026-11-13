KPK Dalami Dugaan Setoran Kakantah di Jatim kepada Tersangka Kasus ATR/BPN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur kepada tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berinisial AS.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah pejabat Kantor Pertanahan di Jawa Timur. Terbaru, KPK memeriksa Kepala Kantah Kabupaten Sumenep berinisial W sebagai saksi pada Kamis (12/11).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut untuk menggali informasi terkait dugaan penyerahan uang kepada AS.

“Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (12/11).

Sebelumnya, KPK juga memeriksa 16 Kepala Kantah di Jawa Timur pada 10–11 November 2026. Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut turut diarahkan untuk mendalami dugaan penyerahan uang kepada tersangka AS.

Ke-16 pejabat yang diperiksa berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mereka yakni RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA dari Kantah Kota Surabaya I, AB dari Kantah Kota Surabaya II, serta N dari Kantah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS dari Kantah Kabupaten Mojokerto, IN dari Kantah Kabupaten Malang, dan MSL dari Kantah Kabupaten Jember.

Penyidik juga memeriksa HH selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS dari Kantah Kabupaten Jombang, SBH dari Kantah Kabupaten Lamongan, serta S dari Kantah Kabupaten Bojonegoro.