Kejari Jember Periksa 113 Saksi dalam 10 Perkara Dugaan Korupsi

jatim.jpnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terus mengintensifkan penanganan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa pekan terakhir, jaksa penyidik telah memeriksa 113 saksi untuk mendalami 10 perkara yang sedang ditangani.

Kepala Kejari Jember Yadyn mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh jajaran Tindak Pidana Khusus dengan melibatkan jaksa penyidik dari berbagai bidang.

"Jajaran Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan 113 saksi untuk 10 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sementara kami tangani," kata Yadyn, Kamis (12/11).

Baca Juga: Kejari Jember Periksa Empat Anggota DPRD dalam Kasus Korupsi Sosperda

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

"Tentunya kami akan merespons setiap laporan masyarakat secara berintegritas dan profesional," ujarnya.

Yadyn menjelaskan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti menjadi tahapan penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Bukti yang dikumpulkan meliputi dokumen, bukti elektronik, hingga barang bukti lainnya.

Melalui proses tersebut, penyidik akan menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum serta menentukan pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian Kejari Jember ialah dugaan korupsi sosialisasi pembentukan peraturan daerah (Sosperda) periode 2023–2024. Dalam perkara tersebut, kejaksaan telah menetapkan enam tersangka, dengan lima orang di antaranya telah dinyatakan bersalah melalui persidangan.