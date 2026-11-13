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Pria di Sidoarjo Tawarkan Istrinya Lewat Facebook Untuk Layani Seks Bertiga

Jumat, 13 November 2026 – 08:33 WIB
Pria di Sidoarjo Tawarkan Istrinya Lewat Facebook Untuk Layani Seks Bertiga - JPNN.com Jatim
Polisi saat menggerebek pria yang tawarkan istrinya untuk melakukan hubungan seksual bertiga di Sidoarjo, Kamis (12/11). Foto: Dok. Polresta Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Aparat kepolisian menangkap seorang suami di Sidoarjo berinisial MHS (30) setelah diduga menawarkan istrinya kepada pria lain, untuk melakukan hubungan seksual threesome.

Kasatres PPA dan PPO Polresta Sidoarjo Kompol Rohmawati Lailah mengatakan tersangka awalnya membujuk istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang.

“Tersangka mengunggah istrinya pada Facebook, menawarkan secara berbayar dan menggunakan kamar dengan cara sewa,” kata Rohmawati kepada wartawan, Kamis (12/10).

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Selanjutnya, MHS tersebut bersama istrinya bertemu dengan pelanggan di salah satu penginapan di Sidoarjo. Lalu, dia meminta uang kepada pria itu untuk membayar sewa kamar dan istrinya.

“Tersangka bersama istrinya melakukan hubungan secara bersama-sama dengan pihak ketiga di dalam kamar, dan menerima uang sebagai pembayaran secara tunai,” jelasnya.

Polisi yang mengetahui aktivitas tersebut langsung menggerebeknya di sebuah penginapan Sidoarjo, Rabu (4/11). Ketika itu, petugas menemukan tersangka bersama istri dan pelanggannya.

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Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa sebuah ponsel, satu kondom bekas pakai dan baru, uang tunai sejumlah Rp600 ribu, sebuah sepeda motor milik tersangka.

“Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai, alat kontrasepsi berupa kondom dan handphone. Tersangka dan saksi-saksi dibawa ke Polresta Sidoarjo,” ujarnya.

Polisi menangkap pria Sidoarjo yang menawarkan istrinya lewat Facebook untuk melakukan seks bertiga
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TAGS   Sidoarjo Polresta Sidoarjo suami jual istri fantasi seks seks bertiga

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