2 Orang Bawa Molotov Saat Aksi Hari Pahlawan di Surabaya Ditetapkan Tersangka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menetapkan dua orang yang ditangkap karena membawa dua bom molotov, saat aksi peringatan Hari Pahlawan di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11).

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung mengatakan MVK (24) dan VS (24) tersebut awalnya melihat sebuah unggahan di media sosial terkait demo Hari Pahlawan.

“Pelaku persiapan untuk membuat molotov, di mana dia mencari tahu melalui jejaring-jejaring sosial media internet, Sabtu (7/11),” kata David di Polrestabes Surabaya, Kamis (12/11).

Ketika itu, MVK mengajak VS untuk membuat molotov tersebut di teras rumahnya. Lalu, mereka menyiapkan botol dan mengambil bensin dari tangki sepeda motornya.

Lalu, kedua pemuda tersebut memutuskan untuk berjalan kaki ketika menuju ke titik aksi di Tugu Air Mancur. Mereka melewati jalan Basuki Rahmat menuju ke Jalan Embong Kenongo.

“Saat di Jalan Embong Kenongo itu Satgas mencurigai kedua orang itu dan memeriksa barang bawaannya yaitu sebuah tas ransel. Didapatilah sebuah bom molotov yang siap pakai,” ujarnya.

Saat diperiksa, kedua orang tersebut mengaku sengaja datang ke titik aksi yang diikuti oleh mahasiswa dan warga sipil. Mereka berniat membuat kerusuhan saat demonstrasi itu.

“Setelah kami lakukan pendalaman pemeriksaan kepada kedua pelaku, telah didapat dua alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka,” ucapnya.