Polres Gresik Bongkar Judi Online Royal Dream, Omzet Dua Situs Rp2 Miliar Sebulan

jatim.jpnn.com, GRESIK - Polres Gresik mengungkap praktik perjudian daring bermodus jual beli chip permainan Royal Dream dengan omzet diperkirakan mencapai Rp2 miliar per bulan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap tiga orang yang bertugas sebagai admin dua situs penyedia transaksi chip permainan tersebut.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengatakan, kasus itu terungkap setelah Unit Siber Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Gresik melakukan patroli siber terhadap dua situs yang menyediakan layanan jual beli chip Royal Dream.

"Omzet dari aktivitas kedua situs itu diperkirakan mencapai Rp 50 juta hingga Rp 75 juta per hari," kata Ramadhan saat jumpa pers di Gresik, Rabu (11/11).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial MHW (39), RA (22), dan ASD (20). Mereka ditangkap saat polisi menggerebek tempat operasional Robinhood Store dan Athena Store di Rukan Cordoba Blok A 23, Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, pada 27 Oktober 2026.

Dua situs yang digunakan dalam aktivitas tersebut yakni tk1.royalrobinhood.org dan tk1.royalathena.org. Keduanya menyediakan layanan transaksi pembelian maupun penjualan chip dengan berbagai metode pembayaran, mulai QRIS, dompet digital, rekening virtual, hingga minimarket.

Ramadhan menjelaskan chip dalam permainan Royal Dream tersebut digunakan sebagai alat taruhan pada permainan bergenre slot yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan.

"Chip dalam permainan Royal Dream tersebut digunakan sebagai alat taruhan pada permainan bergenre slot yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga tersangka mengaku mulai bekerja sebagai admin sejak pertengahan September 2026. Mereka direkrut seseorang berinisial N melalui aplikasi Telegram.