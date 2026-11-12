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JPNN.com Jatim Kriminal Polres Jember Bongkar Modus Penimbunan Pertalite, Pelaku Pakai Barcode MyPertamina

Polres Jember Bongkar Modus Penimbunan Pertalite, Pelaku Pakai Barcode MyPertamina

Kamis, 12 November 2026 – 12:07 WIB
Polres Jember Bongkar Modus Penimbunan Pertalite, Pelaku Pakai Barcode MyPertamina - JPNN.com Jatim
Polres Jember menangkap dua tersangka dugaan penimbunan Pertalite bersubsidi di Silo. Modusnya memakai tangki modifikasi dan barcode MyPertamina. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JEMBER - Polres Jember mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial SPR (40) dan AR (28).

Keduanya diduga terlibat praktik penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah aparat melakukan penindakan di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11) sekitar pukul 15.30 WIB.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku diduga menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi. Mereka juga memanfaatkan barcode MyPertamina untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang.

BBM yang diperoleh kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi," ujar Alaiddin, Rabu (11/11).

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Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya kendaraan bertangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga berasal dari hasil penjualan ilegal.

Kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Polres Jember menangkap dua tersangka dugaan penimbunan Pertalite bersubsidi di Silo. Modusnya memakai tangki modifikasi dan barcode MyPertamina.
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TAGS   Polres Jember penimbunan bbm pertalite tangki modifikasi penimbunan bbm subsidi MyPertamina

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