WNA Pemilik Restoran di Sidoarjo Jadi Tersangka TPPO, 19 Pekerja Dieksploitasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menetapkan warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran di Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebanyak 19 pekerja, termasuk seorang anak, diduga menjadi korban eksploitasi dalam perkara tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) mengungkap dugaan eksploitasi terhadap para pekerja.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” kata Jules, Rabu (11/11).

FD diketahui merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor. Dalam penanganan perkara ini, kepolisian tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” ujarnya.

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum menjelaskan dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Menurut Ganis, tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja. Meski restoran belum beroperasi, para pekerja diduga dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, tersangka diduga mengancam pekerja dengan denda Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.