Pria di Sedati Sidoarjo Ditemukan Tewas dengan Sangkur Menancap di Bahu

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang pria berinisial A (28) ditemukan tewas di indekosnya Dusun Manyar, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan kondisi dipenuhi luka.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Imam Mujali membenarkan adanya laporan dugaan pembunuhan, sekitar pukul 03.00 WIB. Lalu, dia mendatangi lokasi kejadian untuk memastikannya.

“Ada saksi yang melaporkan kepada kami terjadi dugaan pembunuhan yang saat ini masih dalam proses penyelidikan," kata Imam setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

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Imam menyebut berdasarkan pemeriksaan sementara, anggotanya menemukan sejumlah luka di tubuh korban. Bahkan, ada sebilah sangkur yang masih menancap di bahu kanannya.

"Cuman, korban saat ini ditemukan ada luka-luka di bahu kanan. Masih dalam proses identifikasi, ada salah satu bukti sangkur tertancap di bahu kanan korban," jelasnya.

Saat ini, petugas telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit (RS) Gasum Pusdik Porong. Tim medis akan melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui penyebab sebenarnya.

"Korban berasal dari Tuban, berinisial A. Mungkin nanti perkembangan selanjutnya kami jelaskan ke rekan-rekan," ujarnya.

Di sisi lain, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hal itu untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kematian korban.