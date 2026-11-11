Bawa Molotov Saat Aksi Hari Pahlawan di Surabaya, Dua Orang Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian menangkap sebanyak dua orang yang diduga tengah membawa bom molotov, ketika berlangsungnya aksi di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan dua orang yang ditangkap tersebut MVK dan VS. Mereka pemuda berusia 24 tahun serta warga Surabaya.

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov,” kata Jules dalam keterangan tertulis.

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Kedua orang itu ditangkap oleh Satgas Preventif Strike Polda Jawa Timur di sisi barat Monumen Bambu Runcing yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya.

“(Botol molotov) berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan,” ujarnya.

Jules menyebut MVK dan VS mengaku telah merencanakan aksi tersebut. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekannya untuk merakit bom molotov.

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Mereka meninggalkan sepeda motor tersebut dan berjalan kaki melewati Jalan Embong Kenongo. Lalu, aparat kepolisian mencurigai keduanya saat perjalanan menuju titik aksi.

Namun, keduanya tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Mereka mengaku sengaja membawa bom molotov tersebut untuk memicu kerusuhan.