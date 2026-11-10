Pesta Narkoba di Gubuk Klakah Lumajang Digerebek Polisi, 2 Pengedar & 15 Orang Diringkus

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Polres Lumajang menggerebek sebuah gubuk yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 15 orang yang kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu.

Selain itu, polisi menangkap dua tersangka pengedar sabu dalam operasi penindakan yang dilakukan pada Jumat (6/11).

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat dan penyelidikan di lapangan yang mengarah kepada seorang tersangka berinisial AB (26).

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AB ditangkap di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu seberat 0,28 gram dan satu unit telepon seluler.

"Awalnya kami menangkap tersangka pertama berinisial AB di wilayah Kecamatan Kedungjajang dengan barang bukti sabu seberat 0,28 gram beserta satu unit ponsel," kata Riki, Senin (9/11).

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap AB, polisi memperoleh petunjuk mengenai asal-usul sabu yang kemudian dikembangkan ke wilayah Kecamatan Klakah.

Tim selanjutnya menangkap tersangka kedua berinisial RA di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, uang tunai Rp 7,1 juta, serta alat isap sabu-sabu.

Pengembangan kasus tersebut juga mengungkap dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di sebuah gubuk milik RA.