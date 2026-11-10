Polres Jember Sita 1 Kg Sabu-Sabu dan 26 Batang Ganja, 49 Tersangka Ditangkap

jatim.jpnn.com, JEMBER - Polres Jember menyita lebih dari 1 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan 26 batang pohon ganja dalam pengungkapan 40 kasus penyalahgunaan serta peredaran narkoba selama Oktober hingga 8 November 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 49 tersangka yang terdiri dari 46 laki-laki dan tiga perempuan. Empat di antaranya merupakan residivis.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengatakan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Jember.

"Selama bulan Oktober hingga awal November, kami mengungkap penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebanyak 40 kasus serta 49 tersangka, dengan rincian 46 orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Dari jumlah itu, empat orang di antaranya residivis," kata Alaiddin dalam konferensi pers di Mapolres Jember, Senin (9/11).

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1.000,35 gram, 25 butir pil ekstasi, serta ganja kering seberat 23,26 gram.

Selain itu, petugas menemukan 26 batang pohon ganja yang ditanam di dalam pot oleh salah seorang tersangka.

"Temuan puluhan pohon ganja tersebut menjadi salah satu barang bukti menonjol dalam pengungkapan jaringan narkotika di wilayah Jember dan sekitarnya," ujarnya.

Alaiddin menjelaskan para tersangka menggunakan berbagai modus untuk mengedarkan narkotika. Sebagian melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli, sedangkan lainnya menggunakan sistem ranjau untuk menghindari pertemuan saat penyerahan barang.