Keliling Cari Motor yang Kuncinya Tertancap, Begini Modus Curanmor di Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sat Reskrim Polres Madiun mengamankan seorang pria berinisial RH (34) warga Kabupaten Magetan, yang diduga mencuri sepeda motor milik warga Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Kapolres Madiun melalui Kasat Reskrim AKP Agung Hartawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut program Quick Win Kapolri untuk menekan tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

“Pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program Quick Win Kapolri dalam mereduksi terjadinya tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor),” ujar Agung dalam konferensi pers di Mapolres Madiun, Senin (9/11)..

Kasus tersebut bermula dari laporan polisi yang diterima Polsek Nglames, Polres Madiun. Korban yang merupakan warga Desa Dimong melaporkan kehilangan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras samping rumah.

Peristiwa itu diketahui ketika korban hendak mengajak istri dan anaknya pergi. Saat keluar rumah, korban mendapati sepeda motor yang sebelumnya diparkir sudah tidak berada di tempat.

Korban sempat menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada istri dan temannya. Namun, karena tidak memperoleh informasi, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Nglames.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan RH. Menurut Agung, tersangka mengakui telah melakukan pencurian tersebut.

“Yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencurian tersebut. Adapun modus yang digunakan yakni berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang kunci kontaknya masih tertancap,” ujarnya.