Diduga Sebar Konten Intim Mantan Pacar, Anak Pejabat di Mojokerto Dilaporkan ke Polisi

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Seorang perempuan berinisial YD (23) melaporkan mantan pacarnya APS (27) ke Polres Mojokerto Kota atas dugaan penyebaran foto dan video bermuatan asusila. Perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan.

Laporan itu dilayangkan pada 27 Juni 2025 setelah YD mengaku mengetahui foto dan video yang dibuat saat masih menjalin hubungan asmara dengan APS diduga disebarkan kepada sejumlah orang melalui media sosial dan aplikasi pesan.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Muhammad Kevin Ramadhan membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut dia, perkara yang melibatkan korban berinisial Y dan terlapor berinisial A itu telah melalui gelar perkara dan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Untuk kasus UU ITE dengan korban inisial Y dan terlapor inisial A sudah kami tangani. Sudah kami gelarkan dan naik ke sidik,” ungkap Kevin, Senin (9/11).

YD, warga Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, mengaku pertama kali mengetahui dugaan penyebaran konten tersebut pada Juni 2025. Informasi itu diperolehnya dari sejumlah teman dalam komunitas cosplay di Mojokerto, komunitas yang juga diikuti dirinya dan APS.

Menurut YD, konten tersebut diduga disebarkan melalui Instagram Story, pesan langsung atau direct message (DM) Instagram, serta WhatsApp.

YD menuturkan, APS mengaku mendapatkan video tersebut dari orang lain. Konten itu juga disebut seolah-olah dibuat YD bersama pria lain. Namun, menurut YD, foto dan video tersebut sebenarnya dibuat ketika keduanya masih menjalin hubungan asmara.

YD menduga penyebaran konten itu berkaitan dengan kekecewaan APS setelah hubungan mereka berakhir. Dia mengaku merasa dirugikan dan harga dirinya terjatuhkan akibat peristiwa tersebut.