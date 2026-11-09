Terjerat Utang Arisan Rp 12 Juta, Perempuan di Malang Diduga Dipaksa Open BO

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual terhadap perempuan berusia 29 tahun di Kabupaten Malang. Korban diduga dipaksa melayani pria melalui praktik open BO untuk membayar utang arisan yang mencapai Rp 12 juta.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan FS (27) perempuan warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sebagai tersangka. FS diduga mengeksploitasi korban setelah terjerat persoalan utang piutang arisan sejak 2022.

Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana menjelaskan kasus tersebut bermula ketika korban meminjam uang arisan sebesar Rp 1 juta. Namun, korban hanya menerima Rp 900 ribu dan diwajibkan mengembalikan Rp 1,2 juta.

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Seiring berjalannya waktu, korban kesulitan membayar utang akibat sistem bunga dalam pinjaman tersebut.

"Hingga sekitar Juni 2026, tersangka menyampaikan bahwa utang korban telah mencapai Rp 12 juta," kata Yulistiana, Senin (9/11).

Korban sempat berupaya melunasi sebagian utang dengan menggadaikan sepeda motor. Namun, persoalan tersebut tidak kunjung selesai.

Dalam kondisi terdesak, tersangka diduga menawarkan korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) agar dapat mengangsur utang dari hasil melayani pelanggan.

Korban awalnya menolak tawaran tersebut. Namun, tersangka diduga mengancam akan memberitahukan persoalan utang kepada ibu korban.