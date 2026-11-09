Oknum Anggota Polsek di Surabaya Diduga Digerebek Saat Bersama Wanita di Hotel Batu

jatim.jpnn.com, BATU - IGS atau oknum aparat kepolisian di Surabaya digerebek ketika berada di salah satu hotel Kota Batu, setelah diduga berselingkuh dengan wanita berinisial AE asal Lamongan.

Berdasarkan informasi, aparat kepolisian tersebut bertugas di Polsek wilayah Surabaya. Di sisi lain, si wanita tengah menjabat sebagai kepala desa di Lamongan.

Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda membenarkan terkait adanya laporan dugaan tindak pidana, dengan melibatkan anggota Polsek dengan seorang wanita di wilayahnya.

"Saat ini, Polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut,” kata Huda kepada wartawan, Senin (9/11).

Saat ini, aparat kepolisian tengah melakukan pendalaman kasus tersebut. Yakni dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk memastikan kebenarannya.

“Baik dari Sat PPA dan PPO dan juga melibatkan Si Propam Polres Batu mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Huda menyebut pihaknya bakal menangani laporan masyarakat tersebut secara profesional dan objektif. Penyidik berjanji tidak membedakan latar belakang serta status terlapor.

"Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, tentunya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," jelasnya.