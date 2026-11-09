Ajak Korban Ngopi, Sindikat Curanmor di Bojonegoro Curi Motor dengan Modus Gandakan Kunci

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Sat Reskrim Polres Bojonegoro menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah setempat. Dua orang berperan sebagai pelaku pencurian, sedangkan dua lainnya diduga menjadi penadah hasil kejahatan.

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana mengatakan, empat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial ADA (24), IW (25), AH (26), dan FS (36).

"Ada empat orang sindikat curanmor yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua orang sebagai pelaku curanmor dan dua orang penadah," kata Cipto, Senin (9/11).

Dua tersangka yang berperan sebagai pencuri adalah ADA, warga Jalan Bay Pas Raya, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dan IW, warga Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, dua tersangka yang diduga menjadi penadah berinisial AH (26) dan FS (36). Keduanya tercatat sebagai warga Jalan Sidokapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya.

"Modus pelaku mengajak korban minum kopi korbannya, sebelum mencuri kendaraan bermotor tersebut," ungkapnya.

Peristiwa tersebut bermula ketika pelaku dan korban bertemu di sebuah warung di Jalan MH Thamrin, Bojonegoro.

Saat itu, korban datang menggunakan sepeda motor bernomor polisi S 4493 AAM dan memarkir kendaraannya di samping warung.