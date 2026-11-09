Tiga Buronan Curanmor 16 TKP di Surabaya Diringkus Polisi, Dua di Antaranya Ditembak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelarian dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga beraksi di 16 tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah wilayah Surabaya akhirnya terhenti. Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap keduanya di kawasan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menangkap seorang pria yang diduga berperan sebagai penadah sepeda motor hasil curian.

Dua terduga pelaku curanmor dilaporkan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki keduanya untuk melumpuhkan perlawanan.

Ketiga pria yang ditangkap masing-masing berinisial MY (30), UF (37), dan U (30). MY merupakan warga Soket Laok, Bangkalan, yang diduga berperan sebagai penadah. Adapun UF warga Tragah dan U warga Bangkalan, diduga menjadi eksekutor serta joki dalam aksi pencurian sepeda motor.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfi Sulistiawan melalui Kasi Humas AKP Hadi Ismanto menyebut pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat.

"Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat enam belas laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah hukum Polrestabes Surabaya," tutur Hadi.

Dia menjelaskan sejumlah lokasi pencurian tersebar di Jalan Dr Ir H Soekarno, Gunung Anyar; area parkir kafe di Jalan Raya Raci, Benowo; Jalan Manukan Tama, Tandes; Jalan Raya Satelit Indah; kawasan Kupang Jaya, Sukomanunggal; hingga depan sebuah toko di Jalan Banyu Urip, Surabaya.