JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Tiga Buronan Curanmor 16 TKP di Surabaya Diringkus Polisi, Dua di Antaranya Ditembak

Tiga Buronan Curanmor 16 TKP di Surabaya Diringkus Polisi, Dua di Antaranya Ditembak

Senin, 09 November 2026 – 14:31 WIB
Tiga Buronan Curanmor 16 TKP di Surabaya Diringkus Polisi, Dua di Antaranya Ditembak - JPNN.com Jatim
Ilustrasi penangkapan pelaku curanmor. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelarian dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga beraksi di 16 tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah wilayah Surabaya akhirnya terhenti. Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap keduanya di kawasan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menangkap seorang pria yang diduga berperan sebagai penadah sepeda motor hasil curian.

Dua terduga pelaku curanmor dilaporkan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki keduanya untuk melumpuhkan perlawanan.

Baca Juga:

Ketiga pria yang ditangkap masing-masing berinisial MY (30), UF (37), dan U (30). MY merupakan warga Soket Laok, Bangkalan, yang diduga berperan sebagai penadah. Adapun UF warga Tragah dan U warga Bangkalan, diduga menjadi eksekutor serta joki dalam aksi pencurian sepeda motor.

Tiga Buronan Curanmor 16 TKP di Surabaya Diringkus Polisi, Dua di Antaranya DitembakPolrestabes Surabaya menangkap tiga terduga pelaku curanmor di Bangkalan. Mereka diduga terkait 16 laporan pencurian sepeda motor di Surabaya. Foto: Source for JPNN

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfi Sulistiawan melalui Kasi Humas AKP Hadi Ismanto menyebut pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat.

Baca Juga:

"Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat enam belas laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah hukum Polrestabes Surabaya," tutur Hadi.

Dia menjelaskan sejumlah lokasi pencurian tersebar di Jalan Dr Ir H Soekarno, Gunung Anyar; area parkir kafe di Jalan Raya Raci, Benowo; Jalan Manukan Tama, Tandes; Jalan Raya Satelit Indah; kawasan Kupang Jaya, Sukomanunggal; hingga depan sebuah toko di Jalan Banyu Urip, Surabaya.

Polrestabes Surabaya menangkap tiga terduga pelaku curanmor di Bangkalan. Mereka diduga terkait 16 laporan pencurian sepeda motor di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   buronan curanmor curanmor Polrestabes Surabaya curanmor ditembak penembakan curanmor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU