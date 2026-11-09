2 Remaja di Surabaya Jadi Korban Pengeroyokan Gangster, Bibir dan Punggung Luka Akibat Sajam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua remaja menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh segerombolan pemuda bermotor di Jalan Bung Tomo, Surabaya, Minggu (8/11) dini hari. Keduanya mengalami luka serius akibat dugaan sabetan senjata tajam.

Korban masing-masing berinisial HF (16) warga Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan dan SS (17) warga Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan kedua remaja tersebut diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang yang menggunakan kendaraan roda dua.

"Terindikasi korban pengeroyokan oleh beberapa gerombolan yang menggunakan kendaraan roda dua," ujar Irvan saat dikonfirmasi, Minggu (8/11).

Menurut Irvan, kejadian tersebut diduga berkaitan dengan rombongan pemuda bermotor yang sebelumnya melintas di kawasan Jalan Jagir sekitar pukul 00.20 WIB.

Saat itu, petugas Command Center 112 tengah menangani insiden kecelakaan lalu lintas. Rombongan tersebut sempat memprovokasi petugas di lapangan.

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Petugas kemudian melakukan upaya pencegahan hingga kelompok pemuda itu membubarkan diri dari lokasi.

Namun, sekitar pukul 00.37 WIB, petugas kembali menerima laporan penganiayaan di Jalan Bung Tomo, tepatnya setelah perlintasan kereta api.