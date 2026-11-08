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JPNN.com Jatim Kriminal Digerebek Saat Pecah Sabu-Sabu, Pengedar di Keputih Surabaya Diringkus Polisi

Digerebek Saat Pecah Sabu-Sabu, Pengedar di Keputih Surabaya Diringkus Polisi

Minggu, 08 November 2026 – 17:02 WIB
Digerebek Saat Pecah Sabu-Sabu, Pengedar di Keputih Surabaya Diringkus Polisi - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menangkap AM dengan 27,494 gram sabu. Tersangka mengaku membeli sabu Rp15,4 juta dari pemasok yang kini buron. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo. Seorang pria berinisial AM (28) ditangkap dengan barang bukti 27,494 gram sabu-sabu.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan penangkapan AM dilakukan Jumat (16/10) sekitar pukul 23.00 WIB. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu-sabu di kawasan Keputih.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap AM.

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"Ketika ditangkap, AM diduga tengah bersiap memecah sabu menjadi sejumlah paket kecil menggunakan plastik klip. Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting bagi polisi dalam mengungkap dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dijalankannya," kata Dodi, Minggu (8/11).

Dari tangan tersangka, polisi menyita tiga kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat total sekitar 27,494 gram.

Berdasarkan pemeriksaan awal, AM mengaku mendapatkan pasokan sabu-sabu dari seorang pria berinisial D yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

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Transaksi pembelian disebut berlangsung pada Jumat (16/10) sekitar pukul 17.00 WIB di kawasan Sendang, Bangkalan. AM mengaku membeli sabu-sabu sebanyak 28 gram dengan harga Rp550 ribu per gram atau total Rp15,4 juta.

"Sistem transaksinya dilakukan menggunakan sistem ranjau, sedangkan pembayaran dikirim melalui akun DANA," imbuh Dodi.

Polrestabes Surabaya menangkap AM dengan 27,494 gram sabu. Tersangka mengaku membeli sabu Rp15,4 juta dari pemasok yang kini buron.
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TAGS   sabu-sabu pengedar narkoba peredaran narkoba Polrestabes Surabaya

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