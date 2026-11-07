Curi Honda Beat di Madiun, Pelaku Ganti Pelat Nomor agar Tak Dikenali

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Seorang pria berinisial S.H. (46) diamankan setelah diduga mencuri sepeda motor Honda Beat milik warga.

Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) setelah menerima laporan masyarakat.

"Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial S.H. (46), beserta sejumlah barang bukti, termasuk satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih," ujar Rizki, Jumat (6/11).

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Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga mengambil Honda Beat warna biru putih bernomor polisi W-3233-NCS yang terparkir di kawasan Jalan Lombok, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun.

Saat itu, tersangka mendapati sepeda motor dalam kondisi setang tidak terkunci ganda. Kendaraan tersebut kemudian dibawa dengan cara didorong menuju sebuah rumah kosong di sekitar tempat tinggal tersangka, tepatnya di kawasan Jalan Cendrawasih, Kecamatan Manguharjo.

Dua hari setelah pencurian, tersangka diduga membuat kunci duplikat agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Tersangka juga mengganti nomor polisi kendaraan yang semula W-32xx-NCS menjadi AE-33xx-BE untuk menyamarkan identitas kendaraan.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit Honda Beat warna biru putih, satu buah kunci duplikat, serta satu buah hoodie atau jaket hitam.