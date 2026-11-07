Polisi Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil LL di Madiun, Tiga Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sat Resnarkoba Polres Madiun Kota mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis pil berlogo LL di wilayah Kota Madiun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang dan menyita ribuan butir pil yang diduga siap diedarkan.

Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi obat keras ilegal.

"Polres Madiun Kota berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk peredaran obat keras ilegal. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum," ujar Rizki, Jumat (6/11).

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Kasus pertama terungkap di Lapak Kembul Sari, Kelurahan Sukosari, Kota Madiun. Petugas mengamankan seorang pria berinisial LU alias Mamex (28) setelah menerima laporan mengenai dugaan transaksi obat keras di lokasi tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan satu botol putih berisi 1.034 butir pil berwarna putih berlogo LL. Petugas juga menyita uang tunai sebanyak 10 lembar dan satu unit telepon genggam merek Vivo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, transaksi pembelian obat keras tersebut disebut bernilai Rp1.650.000.

Pengungkapan kasus kedua berlangsung di Cafe Herta, Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. Perkara ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi jual beli obat keras ilegal dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD).

Dalam penyelidikan tersebut, polisi mengamankan M.S.F alias Waluyo (20). Petugas kemudian mengembangkan perkara hingga menangkap seorang pria lainnya berinisial I.K alias Ketel (28).