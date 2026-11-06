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Polisi Dalami Dugaan Pembakaran Rumah Secara Sengaja di Jangkungan urabaya

Jumat, 06 November 2026 – 19:57 WIB
Polisi Dalami Dugaan Pembakaran Rumah Secara Sengaja di Jangkungan urabaya - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya saat memadamkan rumah kontrakan yang sengaja dibakar di Kecamatan Sukolilo, Kamis (5/11). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mendalami dugaan kesengajaan pembakaran rumah kontrakan setelah adanya perselisihan, di Jalan Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Kamis (5/11)

Kapolsek Sukolilo AKP Yunus Kurniawan mengatakan pihaknya tengah meminta keterangan dari terduga pelaku inisial S (72), untuk mendalami perkara pembakaran rumah kontrakan itu.

“Masih diperiksa penyidik terduga pelaku inisial S,” kata Yunus ketika dikonfirmasi, Jumat (6/11).

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Yunus menyebut penyidik masih belum menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, pihaknya tengah mengalami kendala ketika memeriksa terduga S.

“(S) ini statusnya masih saksi, karena dalam kondisi sakit ditanya jawabannya masih ngalor ngidul (ke mana-man), tidak jelas,” ujarnya.

Dengan demikian, aparat kepolisian berkoordinasi dengan Puskesmas setempat, guna memberikan penanganan medis untuk saksi yang mengeluhkan gangguan kesehatan.

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"Saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan puskesmas, masih berproses," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Jangkungan I, diduga sengaja dibakar setelah perselisihan pasangan suami dan istri (pasutri), Kamis (5/11).

Polisi mendalami kasus dugaan kesengajaan membakar rumah kontrakan di Kecamatan Sukolilo Surabaya
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TAGS   surabaya Polsek Sukolilo DPKP Surabaya bakar rumah

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