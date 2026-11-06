JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Terlibat Kasus Penipuan, Bripka Polres Batu Dipecat Tidak dengan Hormat

Terlibat Kasus Penipuan, Bripka Polres Batu Dipecat Tidak dengan Hormat

Jumat, 06 November 2026 – 11:16 WIB
Terlibat Kasus Penipuan, Bripka Polres Batu Dipecat Tidak dengan Hormat - JPNN.com Jatim
Kepala Polres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa memimpin upacara pemberhetian tidak dengan hormat (PTDH) salah satu anggota kepolisian, Bripka Vegantoro Dony Oktavianto karena kasus penipuan, di Mapolres Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (5/11/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Batu

jatim.jpnn.com, BATU - Anggota Polres Batu Bripka Vegantoro Dony Oktaviano (VDO) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah tersangkut kasus tindak pidana penipuan.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa mengatakan keputusan PTDH terhadap Bripka VDO merupakan konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri.

Pemberhentian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Kep/527/X/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka Vegantoro Dony Oktaviano.

Baca Juga:

PTDH terhadap yang bersangkutan berlaku terhitung sejak 31 Oktober 2026.

Bripka VDO tidak hadir langsung dalam upacara PTDH atau secara in absentia karena sedang menjalani hukuman di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.

Panji menegaskan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga merusak nama baik institusi Polri.

Baca Juga:

"Upacara PTDH ini harus menjadi pengingat bagi seluruh anggota bahwa kepercayaan dan kehormatan sebagai anggota Polri merupakan sebuah amanah yang harus dijaga, setiap personel dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya," kata Panji dalam keterangan yang diterima di Kota Batu, Kamis (5/11).

Dia menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku anggota yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai luhur kepolisian.

Bripka Vegantoro Dony Oktaviano dipecat tidak dengan hormat dari Polres Batu setelah tersangkut kasus penipuan dan menjalani hukuman di Lapas Madiun.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polisi terlibat penipuan polisi dipecat Polres Batu Bripka Vegantoro Dony Oktaviano ptdh polri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU