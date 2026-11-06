Terlibat Kasus Penipuan, Bripka Polres Batu Dipecat Tidak dengan Hormat

jatim.jpnn.com, BATU - Anggota Polres Batu Bripka Vegantoro Dony Oktaviano (VDO) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah tersangkut kasus tindak pidana penipuan.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa mengatakan keputusan PTDH terhadap Bripka VDO merupakan konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri.

Pemberhentian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Kep/527/X/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka Vegantoro Dony Oktaviano.

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PTDH terhadap yang bersangkutan berlaku terhitung sejak 31 Oktober 2026.

Bripka VDO tidak hadir langsung dalam upacara PTDH atau secara in absentia karena sedang menjalani hukuman di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.

Panji menegaskan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga merusak nama baik institusi Polri.

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"Upacara PTDH ini harus menjadi pengingat bagi seluruh anggota bahwa kepercayaan dan kehormatan sebagai anggota Polri merupakan sebuah amanah yang harus dijaga, setiap personel dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya," kata Panji dalam keterangan yang diterima di Kota Batu, Kamis (5/11).

Dia menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku anggota yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai luhur kepolisian.