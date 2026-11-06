Rumah Kontrakan di Jangkungan Surabaya Diduga Sengaja Dibakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Jangkungan I, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, diduga sengaja dibakar setelah perselisihan pasangan suami dan istri (pasutri), Kamis (5/11).

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M. Rokhim mengatakan telah menerima laporan peristiwa tersebut, sekitar pukul 18.40 WIB.

Total ada sembilan unit tempur yang diberangkatkan, yakni dari Pos Sukolilo dan Rayon 3 Rungkut dua kendaraan. Lalu, Pos Kalirungkut, Pos Menur, Poskotis Joyoboyo, Pos Pakis TVRI, serta Pos Jambangan masing-masing satu.

“Unit Tempur Pos Sukolilo tiba di tempat kejadian kebakaran (TKK) sekitar pukul 18.45 WIB, langsung melakukan pemadaman,” kata Rokhim ketika dikonfirmasi.

Rokhim mengungkapkan luas bangunan kontrakan yang terbakar sekitar delapan x kali 32 meter. Petugas mencatat tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

“Api pokok padam pukul 19.05 WIB, pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 20.14 WIB. Penyebab diduga sengaja dibakar, korban nihil,” jelasnya.

Petugas sempat mengalami kesulitan karena akses dari jalan utama menuju rumah sangat kecil. Akhirnya, mereka menggunakan selang sejauh kurang lebih 500 menit.

“Menurut informasi dari RT setempat, terjadi perselisihan salah satu penghuni kos yaitu suami dan istri, diduga sengaja dibakar oleh salah satu penghuni kos tersebut,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)