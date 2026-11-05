Polisi Tangkap Pria di Sidoarjo Setelah Cabuli 12 Anak SD dan SMP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian menangkap seorang pemuda di Sidoarjo berinisial MA (26) karena diduga telah melakukan pencabulan kepada 12 anak di bawah umur, sejak Maret 2026.

Kasat PPA dan PPO Polresta Sidoarjo Kompol Rohmawati Lailah mengatakan kasus itu terungkap setelah salah satu korban terlihat murung ketika berada di rumah, Minggu (27/9).

“Mulanya tidak mau bercerita, setelah menunggu beberapa saat menyampaikan yang dialaminya kepada kakak perempuannya,” kata Rohmawati ketika dikonfirmasi, Kamis (5/11).

Selanjutnya, kakak korban memastikan kepada sejumlah anak yang rumahnya masih berdekatan. Mereka juga mengaku telah mengalami pelecehan seksual dari MA.

“Menunggu beberapa saat akhirnya 12 korban yang notabennya berjenis kelamin laki– laki, masih bersekolah di bangku SD dan SMP menjelaskan kejadian yang dialaminya,” jelasnya.

Lalu, keluarga korban melaporkan kejadian itu ke polisi yang tercatat dengan nomor LP/B/ 354 /IX/2026/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM, tanggal 27 September 2026.

“Hasil pemeriksaan tersangka mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada korban secara keseluruhan yang masih berstatus sebagai anak,” ujarnya.

MA pun dipersangkakan Pasal 415 Undang-undang 1 tahun 2023 tentang perbuatan cabul kepada anak, dan Pasal 6 huruf a Undang-undang 12 tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.