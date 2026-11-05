Dugaan Pencabulan Anak di Bojonegoro, Polisi Ungkap Perkembangan Penanganan Perkara

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Sat Reskrim Polres Bojonegoro menangani dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Leksana mengatakan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) telah meminta keterangan dari korban dan terlapor. Keduanya diketahui masih berusia 14 tahun.

“Korban dan terlapor sudah dimintai keterangan, penyidik juga masih mengumpulkan alat bukti lainnya untuk mendalami perkara tersebut dan melakukan gelar perkara lanjutan,” kata Cipto, Rabu (4/11).

Dia menjelaskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan alat bukti merupakan bagian dari proses penanganan perkara.

Penyidik juga masih mendalami keterangan yang diperoleh untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, kepolisian mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban.

Cipto menegaskan identitas dan informasi pribadi anak tidak dipublikasikan untuk menjaga privasi serta mencegah dampak psikologis akibat penyebaran informasi.

“Identitas dan informasi pribadi anak tidak dipublikasikan guna menjaga privasi serta mencegah dampak psikologis akibat penyebaran informasi,” jelasnya.

Dia mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan foto, identitas, maupun informasi pribadi anak yang diduga menjadi korban.