Tersangka Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun Sempat Berniat Fermentasi Jasad Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap tersangka DBM (40) sempat berniat memfermentasi jasad istri siri DH (30) dan anaknya AGEF (4) setelah membunuhnya.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan tersangka berpikiran melarutkan jasad korban dengan cairan kimia di dalam drum.

“Temuan di alat komunikasi terkait dia membeli drum, ini menarik juga. Jadi, drum itu untuk alternatif selain dibakar, tadinya mau difermentasi,” kata Jumhur di RS Bhayangkara Surabaya, Rabu (4/11).

DBM elah membeli drum penampung dan larutan kimia tersebut, sejak 19 September 2026. Ketika itu, dia masih belum menghilangkan nyawa kedua korban.

Selain itu, tersangka juga sudah mempelajari untuk melakukan fermentasi tubuh manusia dengan memanfaatkan cairan kimia, melalui artificial intelligence (AI).

"Semua dipelajari, termasuk penggunaan zat kimia. Semua dipelajari," ujarnya.

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Pria tersebut juga menggunakan AI untuk mempelajari teknik mencekik korban, memilih jenis mesin giling yang akan digunakan, hingga membuat jawaban palsu saat dimintai keterangan.

"Dia juga mempelajari kemungkinan kalau dimintai keterangan oleh kepolisian, belajar dari chat dari AI. Pelajari itu semua, skenario kalau polisi menanyakan ini, jawaban ini, sudah lengkap dia," jelasnya.