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Pelaku Cari Cara Bunuh dan Hilangkan Jasad Ibu dan Anak di Madiun Lewat AI

Rabu, 04 November 2026 – 20:02 WIB
Pelaku Cari Cara Bunuh dan Hilangkan Jasad Ibu dan Anak di Madiun Lewat AI - JPNN.com Jatim
Polisi saat menyerahkan jenazah wanita dan anak yang dibunuh suami siri, di RS Bhayangkara Surabaya, Rabu (4/11). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pembunuhan istri siri dan anaknya DBM disebut sudah merencanakannya jauh hari. Selain itu, dia juga mencari caranya menggunakan artificial intelligence (AI).

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan pihaknya mendapatkan sejumlah fakta baru dalam proses pemeriksaan tersangka.

"Ada pengakuan terbaru dari tersangka, memang satu minggu sebelumnya sudah merencanakan. Dia nunggu timing saja waktunya," ujar Jumhur di RS Bhayangkara Surabaya, Rabu (4/11).

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Berdasarkan jejak digital ponselnya, tersangka sempat mencari tahu cara untuk mencekik DH (30) dan anak laki-lakinya yang berinisial AGEF (4) hingga tewas.

Selain itu, DBM juga mempelajari berbagai jenis alat mesin yang bisa menghilangkan jasad korban. Akhirnya, dia menemukan alat yang digunakan ketika kejadian.

“Didukung temuan di handphone, bahwa satu minggu sebelumnya itu tersangka browsing, terkait cara menghabisi korban dengan cara mencekik tekniknya gimana, dia pelajari,” ujarnya.

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Kemudian, tersangka juga memanfaatkan AI untuk mempelajari sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan oleh penyidik sehingga dia bisa menyusun skenario untuk mengecoh.

"Dia mempelajari kemungkinan kalau dimintai keterangan oleh kepolisian, belajar dari chat dari AI. Dia pelajari skenario kalau polisi menanyakan ini, jawabannya ini. Sudah lengkap dia," jelasnya.

Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Madiun mencari cara melakukan perbuatan kejinya melalui AI.
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TAGS   surabaya Polda Jatim rs bhayangkara pembunuhan madiun bunuh istri siri dan anak

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