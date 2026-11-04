Pelaku Cari Cara Bunuh dan Hilangkan Jasad Ibu dan Anak di Madiun Lewat AI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pembunuhan istri siri dan anaknya DBM disebut sudah merencanakannya jauh hari. Selain itu, dia juga mencari caranya menggunakan artificial intelligence (AI).

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan pihaknya mendapatkan sejumlah fakta baru dalam proses pemeriksaan tersangka.

"Ada pengakuan terbaru dari tersangka, memang satu minggu sebelumnya sudah merencanakan. Dia nunggu timing saja waktunya," ujar Jumhur di RS Bhayangkara Surabaya, Rabu (4/11).

Berdasarkan jejak digital ponselnya, tersangka sempat mencari tahu cara untuk mencekik DH (30) dan anak laki-lakinya yang berinisial AGEF (4) hingga tewas.

Selain itu, DBM juga mempelajari berbagai jenis alat mesin yang bisa menghilangkan jasad korban. Akhirnya, dia menemukan alat yang digunakan ketika kejadian.

“Didukung temuan di handphone, bahwa satu minggu sebelumnya itu tersangka browsing, terkait cara menghabisi korban dengan cara mencekik tekniknya gimana, dia pelajari,” ujarnya.

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Kemudian, tersangka juga memanfaatkan AI untuk mempelajari sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan oleh penyidik sehingga dia bisa menyusun skenario untuk mengecoh.

"Dia mempelajari kemungkinan kalau dimintai keterangan oleh kepolisian, belajar dari chat dari AI. Dia pelajari skenario kalau polisi menanyakan ini, jawabannya ini. Sudah lengkap dia," jelasnya.