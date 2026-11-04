Kesaksian Wanita Tabrak Taksi dan Pikap Tewaskan Pekerja di Depan Grahadi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Erica Natasha Risakotta wanita yang menjadi terdakwa dalam kasus tabrakan maut di Jalan Gubernur Suryo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Erica mengonsumsi minuman beralkohol sebanyak tujuh gelas ketika pesta di Club Ambyar Surabaya. Dia mengaku masih dalam kondisi sadar, tetapi kepalanya sedikit pusing.

“Minum alkohol di Club Ambyar. Seingat saya tujuh gelas. Saya masih sadar sudah, tapi nggliyeng (pusing) begitu,” kata Erica saat sidang di Ruang Sari 2 PN Surabaya, Selasa (3/11).

Kemudian, ibu dua anak tersebut memutuskan untuk pulang menggunakan mobilnya. Dia beranggapan perjalanannya akan aman hingga sampai di rumah.

"Saya tidak ada pikiran apa-apa, kepikirannya hanya ingin pulang dan merasa di jalan bakal baik-baik saja. Kalau soal kecepatan (kendaraan), saya tidak tahu pasti," ucapnya.

Namun, Erica menyerempet sebuah taksi yang tengah terparkir di sekitar Taman Apsari. Lalu, dia berhenti sejenak untuk memulihkan penglihatannya yang gelap secara tiba-tiba.

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"Setelah menyerempet taksi, pandangan saya mendadak kabur (blur), kepala makin pusing, dan area kanan-kiri terasa gelap,” jelasnya.

Dia memutuskan untuk turun dari kendaraannya dan menemui pemilik taksi yang baru ditabraknya. Erica menyebut sudah ada kesepakatan terkait perkara tersebut.