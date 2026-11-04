Riwayat Pencarian di HP Ungkap Dugaan Pembunuhan Ibu dan Anak Telah Direncanakan

jatim.jpnn.com, MADIUN - Penyidik Polda Jawa Timur menemukan jejak digital di ponsel DBM yang mengindikasikan pembunuhan terhadap istri sirinya DH (30) dan anak laki-laki berinisial AGEF (4) telah direncanakan sebelum peristiwa terjadi.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Roy H M Sihombing mengatakan temuan tersebut berasal dari pemeriksaan barang bukti elektronik milik tersangka. Di antaranya riwayat pencarian di internet dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp.

"Terkait dengan motif, kami sudah mendengarkan beberapa fakta jika memang motif peristiwa yang terjadi itu diawali dengan adanya beberapa konflik sebelumnya dan hasil temuan kami di lapangan berdasarkan bukti-bukti elektronik, handphone, yang bersangkutan sebelumnya sudah ada niat melakukan pembunuhan itu," ujar Roy saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).

Menurut dia, penyidik menemukan riwayat pencarian yang dilakukan tersangka jauh sebelum pembunuhan berlangsung. Namun, polisi masih mendalami seluruh bukti tersebut untuk memastikan rangkaian perencanaannya.

"Ini masih kami juga masih dalami, namun di beberapa bukti handphone kami sudah temukan bahwa jauh sebelum peristiwa ini dia sudah mulai searching," katanya.

Jejak digital yang diperiksa meliputi percakapan melalui WhatsApp hingga pencarian alat-alat yang diduga berkaitan dengan aksi pembunuhan.

"Untuk chat termasuk juga dia mencari alat-alat di internet," kata dia.

Roy juga menjelaskan bahwa pemicu pembunuhan bukan semata-mata karena tersangka tidak hadir dalam rencana perayaan ulang tahun anak Dini. Berdasarkan pendalaman penyidik, hubungan keduanya telah diwarnai sejumlah pertengkaran sebelum peristiwa tersebut.