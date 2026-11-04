Istri Sah Pembunuh Ibu dan Anak di Madiun Minta Suami Tak Bunuh Diri di Penjara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Martha Amalia Iflahah (34) istri sah tersangka pembunuhan kepada istri siri dan anaknya, DBM (40) mengungkap percakapannya dengan suami saat prarekonstruksi.

Martha mengaku sama sekali tidak mengetahui ketika suaminya melakukan pembunuhan, mutilasi, sampai membakar jasad DH (30) serta anaknya AGEF (4).

Dia menyampaikan pesan kepada suaminya agar berani menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, Bagus harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kalimat pertama yang saya ucapkan adalah brave (berani) ya, yah brave, saya ingin suami saya berani bertangung jawab atas apa yang dilakukan," kata Martha, Selasa (3/11).

Martha menyebut suaminya sempat bertanya perihal respons mertuanya setelah mengetahui kasus ini. Dia menjawab kedua orang tuanya sudah memaafkan perbuatan DBM.

"Sangat bersyukur lingkungan saya semuanya justru meminta untuk memaafkan suami, dan mendoakan agar dibukakan hatinya sehingga bisa menjalani proses hukum dengan lancar," ujarnya.

Kemudian, Martha juga membuka pesan kepada suaminya ketika bertemu di prarekonstruksi. Dia meminta Bagus tidak mengakhiri hidupnya ketika menjalani masa penahanan.

"Saya sampaikan ‘kamu jangan takut mati, semua manusia mati. Aku mati lebih dulu itu juga mungkin terjadi. Artinya, apapun putusan hukumnya nanti, putusannya nanti ya, diterimalah,” jelasnya.