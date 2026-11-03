Mahasiswa Senior UM Ditahan dalam Kasus Dugaan Pemerkosaan Maba, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota menetapkan ARH (22), mahasiswa senior yang mengaku sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Malang (UM), sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi baru.

Penetapan tersangka tersebut disertai penahanan pada akhir Oktober 2026. Langkah itu dilakukan setelah penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan serangkaian penyidikan.

Kepastian status hukum ARH tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4 bernomor B/2163/SP2HP Ke-4/X/RES.1.24/2026/SatReskrim tertanggal 29 Oktober 2026. Surat tersebut telah diterima pihak pelapor.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Septiawan Adi membenarkan penetapan tersangka sekaligus penahanan ARH.

"Sudah (penetapan tersangka dan penahanan)," ujar Septiawan, Selasa (3/11).

Terpisah, pendamping hukum korban Wiwid Tuhu mengapresiasi langkah kepolisian tersebut. Menurut dia, penetapan tersangka dan penahanan menjadi perkembangan penting setelah penanganan perkara sebelumnya dinilai berjalan lambat.

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"Penetapan tersangka dan penahanan ini merupakan langkah maju. Kami mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota, khususnya Unit PPA Satreskrim, yang akhirnya memberikan kepastian dalam proses hukum," ujar Wiwid.

Walakin, Wiwid menyoroti penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut di lingkungan kampus. Dia menilai Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) UM belum memberikan kesimpulan maupun perlindungan konkret kepada korban, meski lebih dari dua bulan sejak laporan diterima.