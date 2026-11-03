Istri Polisi di Surabaya yang Curi Kartu ATM Ditetapkan Tersangka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perempuan berinisial YCAF (32), yang disebut sebagai istri anggota polisi, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencurian kartu ATM milik temannya, Amelia (23). YCAF diduga menarik uang dari rekening korban sebesar Rp4,5 juta.

Kapolsek Pakal Kompol Sugeng Rianto mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada 27 Oktober 2026. Meski demikian, YCAF belum ditahan dan masih menjalani proses pemanggilan sebagai tersangka.

"Sudah ditetapkan tersangka pada tanggal 27 Oktober," ujar Sugeng kepada Kumparan, Selasa (3/11).

YCAF disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian biasa. Sugeng menyebut tersangka belum menjalani penahanan dan telah menerima panggilan kedua.

"Belum (ditahan), masih dipanggil jadi tersangka. Sudah ada panggilan kedua," ucapnya.

Sementara itu, Amelia mengaku telah menjalani mediasi dengan YCAF di Mapolsek Pakal. Namun, upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan karena Amelia merasa keterangan yang disampaikan YCAF tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

"YCAF mengaku menemukan ATM saya di bawah sofa dan mengaku khilaf sudah mengambil saldo Rp4,5 juta saya. Ia juga mengaku mencoba coba PIN saya melalui tanggal lahir saya. Padahal atm saya ada di dompet dan dompetnya ada pengaitnya jadi tidak mungkin terjatuh," ujar Amelia.

Amelia sebelumnya menceritakan peristiwa tersebut bermula ketika dirinya berkunjung ke rumah YCAF di kawasan Aspol Kp 3 Benowo, Surabaya, pada 3 Agustus 2026. Saat itu, Amelia datang bersama temannya berinisial RDS.