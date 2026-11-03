Divonis 3 Tahun Penjara karena Narkoba, Aiptu Teguh Dipecat dari Polres Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Polres Kediri Kota menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap salah seorang anggotanya Aiptu Teguh Dwi Anjariyanto karena terlibat kasus penyalahgunaan narkotika serta melanggar hukum dan kode etik profesi Polri.

Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto mengatakan, anggota tersebut sebelumnya telah ditangkap oleh satuan terkait setelah melakukan pelanggaran hukum dalam perkara narkotika.

"Salah satu anggota Polres Kediri Kota yang melakukan pelanggaran hukum terkait dengan narkotika. Kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan oleh Satres Narkoba maupun Propam Polres Sidodadi Kota di tahun 2025," kata Kresno, Senin (2/11).

Teguh kemudian menjalani proses hukum di peradilan umum dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun.

Setelah putusan pidana tersebut, Polres Kediri Kota melanjutkan proses penegakan kode etik profesi Polri. Tahapan itu meliputi pemeriksaan, persidangan etik, hingga proses banding.

Keputusan PTDH baru diterbitkan pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan tersebut dilalui. Keputusan pemberhentian dari Kapolda Jawa Timur kemudian ditindaklanjuti melalui upacara resmi di halaman Mapolres Kediri Kota.

"Baru keluar keputusan dari Kapolda Jawa Timur untuk memberhentikan yang bersangkutan di bulan ini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kresno menegaskan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum, disiplin, maupun kode etik kepolisian.