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JPNN.com Jatim Kriminal Diduga Beli Pertalite Berulang untuk Dijual Lagi, Dua Mobil Diamankan Polisi

Diduga Beli Pertalite Berulang untuk Dijual Lagi, Dua Mobil Diamankan Polisi

Senin, 02 November 2026 – 19:07 WIB
Diduga Beli Pertalite Berulang untuk Dijual Lagi, Dua Mobil Diamankan Polisi - JPNN.com Jatim
Kantor Polres Situbondo, Jawa Timur. ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO -  Sat Reskrim Polres Situbondo mengamankan dua mobil yang diduga menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Kedua kendaraan tersebut disinyalir membeli BBM secara berulang di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat.

Dua mobil itu diamankan pada Kamis (29/10) sekitar pukul 04.00 WIB, setelah mengisi Pertalite di SPBU kawasan Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat membenarkan pengamanan kedua kendaraan tersebut. Namun, hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan BBM subsidi.

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"Iya (benar mengamankan dua mobil), dan hingga saat ini masih dalam proses," kata Selimat saat dihubungi di Situbondo, Senin (2/11).

Menurut dia, kedua mobil pribadi tersebut telah diamankan di Mapolres Situbondo untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Walakin, polisi belum melakukan penahanan terhadap dua orang pengemudi atau pemilik kendaraan tersebut. Selimat menegaskan, proses pemeriksaan tetap berjalan.

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"(Dua orang pengemudi/pemilik mobil) bukan dilepas ya, tapi tetap kami proses," ujarnya.

Sementara itu, Supervisor SPBU Panji Anton Sujarwono membenarkan adanya pengamanan dua mobil yang diduga terlibat penyalahgunaan Pertalite subsidi tersebut.

Polres Situbondo mengamankan dua mobil yang diduga membeli Pertalite subsidi secara berulang untuk dijual kembali. Kasus masih dalam proses pemeriksaan.
Sumber Antara
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TAGS   Polres Situbondo pembelian pertalite berulang penyalahgunaan bbm penjualan pertalite ke pengecer

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