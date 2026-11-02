Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi di 22 Lokasi, Kerugian Negara Rp35,7 M

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di 22 lokasi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp35,7 miliar.

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penindakan bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Dari penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 orang tersangka," kata Dekananto dalam konferensi pers di Surabaya, Senin (2/11).

Menurut dia, penindakan dilakukan untuk merespons keresahan masyarakat akibat kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi. Sebanyak 22 lokasi pengungkapan tersebar di sejumlah daerah, yakni Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, serta Situbondo.

Dari operasi tersebut, penyidik menyita 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, serta 434 tabung elpiji. Barang bukti elpiji terdiri atas 250 tabung ukuran 3 kilogram dan 184 tabung ukuran 12 kilogram.

"Perhitungan sementara dari penyidik bahwa tindakan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35.737.976.000. Ini baru perhitungan sementara," ujarnya.

Dekananto menegaskan, penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain sekaligus menghitung potensi kerugian negara secara lebih menyeluruh.

Dia menjelaskan, 21 tersangka berasal dari sejumlah kelompok yang beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Mereka bukan bagian dari satu jaringan tunggal, meski aktivitasnya disebut terorganisasi.